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50 минут назад

Славиша Йоканович назначен новым главным тренером «Динамо»

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Сербский специалист Славиша Йоканович назначен новым главным тренером «Динамо».

Славиша Йоканович назначен новым главным тренером «Динамо»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бело-голубые заключили с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами. Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба. В завершившемся сезоне-2021/2022 московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.

Футбол,Славиша Йоканович,Сандро Шварц,Динамо,Спартак,
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