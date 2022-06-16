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39 минут назад

Российская футбольная премьер-лига может сменить название

Елена Прошина

Оператор платежной системы «Мир» намерен стать титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РБК.

РПЛ может сменить название на более "мирное"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Национальная система платежных карт (НСПК) предложила РПЛ соглашение на ближайшие четыре года. В настоящее время НСПК считается фаворитом в споре за титульное партнерство РПЛ. Сумма контракта неизвестна. Скорее всего, в случае получения НСПК титульного партнерства РПЛ получит название «Мир» Российская премьер-лига».

В настоящее время титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф», который в год платит РПЛ около 330 млн руб.

Ранее сообщалось, что ВТБ и Совкомбанк рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным партнером РПЛ. В частности, Совкомбанк предлагал порядка 1,2 млрд руб. за каждый год сотрудничества. После начала спецоперации ВТБ перестал рассматривать возможность борьбы за партнерство.

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