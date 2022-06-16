РПЛ может сменить название на более "мирное"

Оператор платежной системы «Мир» намерен стать титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РБК.

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Национальная система платежных карт (НСПК) предложила РПЛ соглашение на ближайшие четыре года. В настоящее время НСПК считается фаворитом в споре за титульное партнерство РПЛ. Сумма контракта неизвестна. Скорее всего, в случае получения НСПК титульного партнерства РПЛ получит название «Мир» Российская премьер-лига».

В настоящее время титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф», который в год платит РПЛ около 330 млн руб.