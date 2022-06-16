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8 минут назад

Наставник "Зенита" Семак признан лучшим тренером РПЛ

Газета.Ruиещё 11

Российская премьер-лига (РПЛ) признала главного тренера «Зенита» Сергея Семака тренером сезона-2021/2022. об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Наставник "Зенита" Семак признан лучшим тренером РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наставник петербургского клуба набрал одинаковое количество очков с бывшим тренером футбольного клуба «Сочи» Владимиром Федотовым, но победил из-за того, что его клуб завершил сезон на одну строчку выше.

В прошедшем сезоне «Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 60 очков в 30 матчах. «Сочи» расположилось на второй строчке, имея в активе 56 баллов.

Напомним, что 46-летний специалист четырежды становился обладателем чемпионского титула в качестве тренера «Зенита». Также в его активе две победы в Суперкубке страны и одна победа в Кубке России. До работы в стане петербургской команды Семак тренировал «Уфу».

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов обратился к Сергею Семаку.

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