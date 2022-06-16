Экс-наставник ЦСКА Гончаренко может возглавить "Уфу"

Белорусский специалист Виктор Гончаренко может стать главным тренером «Уфы». Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, это может произойти, если башкирский клуб сохранит прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отметим, что «Уфа» проиграла «Оренбургу» в стыковом матче за право остаться в высшем дивизионе российского футбола. Однако это не означает, что команда вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), так как воронежский «Факел» имеет проблемы со стадионом и может не получить лицензию для выступления в РПЛ.
Гончаренко уже работал ранее в РПЛ. В его послужном списке значатся «Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА и «Краснодар». Белорусский тренер дважды приводил ЦСКА к серебряным медалям, а в 2018 году под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России.
Ранее бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что его бесит в Викторе Гончаренко.