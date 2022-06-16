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1 час назад

Экс-наставник ЦСКА Гончаренко может возглавить "Уфу"

Газета.Ru

Белорусский специалист Виктор Гончаренко может стать главным тренером «Уфы». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-наставник ЦСКА Гончаренко может возглавить "Уфу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, это может произойти, если башкирский клуб сохранит прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отметим, что «Уфа» проиграла «Оренбургу» в стыковом матче за право остаться в высшем дивизионе российского футбола. Однако это не означает, что команда вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), так как воронежский «Факел» имеет проблемы со стадионом и может не получить лицензию для выступления в РПЛ.

Гончаренко уже работал ранее в РПЛ. В его послужном списке значатся «Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА и «Краснодар». Белорусский тренер дважды приводил ЦСКА к серебряным медалям, а в 2018 году под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что его бесит в Викторе Гончаренко.

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