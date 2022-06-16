Экс-наставник ЦСКА Гончаренко может возглавить "Уфу"

По информации источника, это может произойти, если башкирский клуб сохранит прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отметим, что «Уфа» проиграла «Оренбургу» в стыковом матче за право остаться в высшем дивизионе российского футбола. Однако это не означает, что команда вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), так как воронежский «Факел» имеет проблемы со стадионом и может не получить лицензию для выступления в РПЛ.