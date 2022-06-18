«Меня кинули». Почему Дзюба сейчас ищет клуб без агента

Над переездом в Турцию Артём работает самостоятельно. И это явно не случайность.

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Похоже, Артём Дзюба действительно покинет Россию. У нападающего истёк контракт с «Зенитом», никакой информации о новой команде в РПЛ не появилось, а сейчас уже ни для кого не секрет, что им интересуются сразу три турецких клуба. Но у этой саги есть одна интересная деталь: по нашей информации, Дзюба занимается переходом без агентов и ищет новую команду самостоятельно. Как же так вышло? Для этого нужно пройтись по карьере Артёма.

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В 2018-м Дзюба мог уехать в Англию. Не срослось, и Артём обиделся

Хороший шанс уехать в Европу у Дзюбы был после домашнего ЧМ-2018, где он тащил и помог сборной России добраться до четвертьфинала. Тогда отъездом форварда занимались агент Алан Агузаров (a.k.a. юрист Станислава Черчесова) и Николай Грамматиков (основатель профсоюза футболистов и тренеров России). Они работали над трансфером в «Эвертон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм», и ближе всего Дзюба был к Лондону. Однако выбор клуба в итоге пал не на Артёма, а на Лукаса Переса.

Для Дзюбы срыв сделки оказался неприятным сюрпризом, и он обиделся на агентов. Артём открыто раскритиковал тех, кто, по его мнению, был во всём виноват.

В декабре 2018-го Дзюба дал интервью «СЭ» и рассказал о сорвавшемся переходе подробнее. И агентам снова от него досталось. Вот цитата:

— На меня вышел один человек – не буду называть его фамилию. Зингаревич? Нет, он присутствовал там в качестве одного из тех, кто мог чем-то помочь. Но это тоже оказалось просто словами, ничем не подкреплёнными. После этого я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать что-то в Европе. На российском рынке ещё могут порешать, а на европейском — без шансов.

Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». «Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал всё возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду. Но когда наступил день «Х», люди, которые этим занимались и говорили, что всё в порядке, просто растворились, исчезли.

Дзюба палил по агенту Артёмову. А агент Сафонов признавался, что с ним нелегко

История из 2019-го. Агент Олег Артёмов тогда заявил, что Дзюба прекратил сотрудничество с ним после ЧМ-2018: — Дзюба отошёл от меня после чемпионата мира. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату € 7 млн. Причём он сделал заявление — китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушёл — он от многих ушёл.

Дзюба не просто отреагировал. Он заявил, что никогда не работал с Артёмовым. Вот его мощный спич для «Матч ТВ»:

— Если честно, я удивляюсь и поражаюсь, насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи. Во-первых, я никогда официально с этим агентом и его компаньонами не сотрудничал. Во-вторых, неофициальные контакты прекратились не после чемпионата мира. Это произошло, когда у меня начались проблемы с продолжением карьеры в «Зените» зимой 2017-2018 года. Тогда многие в футболе, в том числе и эти агенты, от меня отвернулись. Ещё и сразу предложили в «Зенит» на моё место другого игрока.

К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя всё хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всём готовеньком. А когда проблемы — исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моём случае. После чего перестал с ними общаться. Должно быть так, чтобы агент был твоим старшим товарищем, чтобы он в любой ситуации защищал и преследовал твои интересы. Всегда и навсегда. Поэтому в данном случае слышать слова товарища Артёмова довольно странно. Говорит он, а стыдно мне. Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артёмов со мной работал.

А вот кто точно работал с Дзюбой напрямую, так это Алексей Сафонов. Всё в том же 2019-м он признался, что Артём был непростым клиентом:

— Я был агентом Дзюбы четыре-пять лет. Почему расстались? Контракт кончился, не стали продлевать. Сложный ли он клиент? Да, непростой. Многое решает отец. В своё время такая обстановка складывалась, что Дзюба хотел играть именно в «Спартаке». Думаю, не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. Учитывая, что у меня были нормальные контакты с Карпиным, я попадал между двух огней.

Конфликт с Ткаченко. Дзюба зарядил по одному из главных агентов России

Пару лет назад у Дзюбы была затяжная перепалка с Василием Уткиным. Блогер подкалывал футболиста, а тот ждал момента, чтобы ответить. И, когда этот момент настал, зацепил Германа Ткаченко.

Агент попал под раздачу, потому что находится в хороших отношениях с Уткиным. Вот что выдал Дзюба:

— Ткаченко — чемпион мира среди лицемеров. Удивительно, как такие люди, как Керимов, доверяют таким двуличным людям, как Ткаченко. У него потрясающе поставлена речь, это правда. В лицо он будет улыбаться, целоваться, а потом первым воткнёт нож в спину. Уткин что-то выставляет, потом Смолов это лайкает, спортивные сайты начинают обсуждать. Ну это смешно. Он думает, что умнее других.

Разумеется, Ткаченко в стороне не остался.

А спустя время Ткаченко добавил. Летом 2020-го Дзюба мог оказаться в «Тоттенхэме», но с Жозе Моуринью так и не поработал. В 2021-м агент поделился подробностями: — Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры… Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что на самом деле это сладкие опции для иностранных клубов.