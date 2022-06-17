По данным СМИ, футболист уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом. Дзюба подпишет соглашение с «Фенербахче» сроком на два года, пишет «Свободная пресса». Ожидается, что клуб из Стамбула объявит о трансфере в ближайшее время.