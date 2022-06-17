Слуцкий рассказал об отношении к своей критике в СМИ

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не впадал в отчаяние из-за негатива в СМИ после вылета клуба из Российской премьер-лиги. О своем эмоциональном состоянии Слуцкий рассказал журналистам после открытой тренировки "Рубина" в пятницу.
"Чтобы восстанавливаться, нужно было впасть в низшую точку, у меня не было такого состояния, скорее, была злость на сложившуюся ситуацию и желание как можно быстрее вернуться к работе и сплотить команду, попытаться доказать, что это была досадная даже не случайность, а ситуация, в которой мало кто оказывался", - сказал Слуцкий.
По итогам сезона-2021/22 "Рубин" занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 30 матчах. Казанцы напрямую вылетели в первый дивизион Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) после 19 сезонов в премьер-лиге. После этого ряд спортивных СМИ критиковали работу главного тренера "Рубина" и настаивали на его увольнении.
"Всякое может быть, завтра, может, примут решение, что можно русским игрокам бессрочно покидать команду и приостанавливать контракты, и мы будем думать: "Мы делали ставку на россиян, а они все ушли", - сказал Слуцкий.
28 февраля на фоне событий вокруг Украины Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций. 7 марта ФИФА по этой же причине разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостановить действие контрактов до 30 июня. По ходу сезона "Рубин" покинули Сеад Хакшабанович, Хван Ин Бом, Сильвие Бегич, Филип Уремович, Андерс Дрейер и Хвича Кварацхелия.