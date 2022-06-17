Слуцкий рассказал об отношении к своей критике в СМИ

"Чтобы восстанавливаться, нужно было впасть в низшую точку, у меня не было такого состояния, скорее, была злость на сложившуюся ситуацию и желание как можно быстрее вернуться к работе и сплотить команду, попытаться доказать, что это была досадная даже не случайность, а ситуация, в которой мало кто оказывался", - сказал Слуцкий.