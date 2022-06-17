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1 час назад

В Москве ограбили чемпиона СССР

Спорт день за днем

Легенду московского «Динамо» Александра Маховикова ограбили в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

В Москве ограбили чемпиона СССР
Фото: fcdm.rufcdm.ru

«Как рассказал сам Маховиков сотрудникам полиции кража произошла еще в начале июня. 71-летний футболист решил скрасить свой досуг и пригласил в гости некую Смирнову Марину.

После ее ухода он увидел, что из шкафа пропали 400 000 рублей», - написали в канале.

Экс-игрок не стал сразу обращаться в полицию, надеясь на порядочность девушки, но прошло время и терпение Александра лопнуло. Правоохранители завели уголовное дело и начали поиск подозреваемой.

В свое время Маховиков провел за бело-голубых 363 игры и забил 26 голов. Он играл на позиции полузащитника. С било-голубыми он становился победителем чемпионата СССР в 1976 году, выигрывал кубок страны. Он также играл в финале Кубка обладателей кубков в 1972 против «Рейнджерс» и даже забил гол, но москвичи уступили в том матче со счетом 2:3.

Футбол,Марина Смирнова,Динамо,
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