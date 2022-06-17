В Москве ограбили чемпиона СССР

Легенду московского «Динамо» Александра Маховикова ограбили в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

Фото: fcdm.ru fcdm.ru

«Как рассказал сам Маховиков сотрудникам полиции кража произошла еще в начале июня. 71-летний футболист решил скрасить свой досуг и пригласил в гости некую Смирнову Марину.

После ее ухода он увидел, что из шкафа пропали 400 000 рублей», - написали в канале.

Экс-игрок не стал сразу обращаться в полицию, надеясь на порядочность девушки, но прошло время и терпение Александра лопнуло. Правоохранители завели уголовное дело и начали поиск подозреваемой.