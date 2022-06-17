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1 час назад

«Спартак» объявил об уходе Ещенко и ряда других тренеров, которые входили в штаб Ваноли

Чемпионат.comиещё 2

Московский «Спартак» объявил об уходе ряда специалистов, входивших в штаб итальянца Паоло Ваноли.

Ещенко и ряд других помощников Ваноли покинули "Спартак"
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«ФК «Спартак-Москва» благодарит штаб Паоло Ваноли. Вместе с ним первую команду покинули тренеры Марко Донадель и Андрей Ещенко, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренеры по физподготовке Джампьеро Ашенци и Антонио Хесус Санчес, а также тренер-аналитик Андреа Бьянки и нутрициолог Рикарду Пинту», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Напомним, новым тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль, который начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».

Футбол,Паоло Ваноли,Марко Донадель,Андрей Ещенко,Спартак,
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