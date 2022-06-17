ЦСКА подписал защитника «Црвены Звезды» Гайича

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником сербской «Црвены Звезды» Миланом Гайичем. Об этом сообщается в телеграм-канале армейского клуба. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, ранее клуб анонсировал подписание Гайича видеороликом. В описании к видео были прописаны комбинации, позволяющие скопировать и вставить электронный текст. Также было указано, что следующим действием идёт пропуск одной буквы и написание буквы «И». Клуб анонсирует подписание 26-летнего сербского игрока через фамилию своего нападающего Адольфо Гайча, в которую нужно добавить лишь «И», чтобы получилась фамилия новичка армейцев.