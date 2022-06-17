Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+35° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
59 минут назад

Стала известна зарплата новых тренеров «Спартака»

News.ru

Новый тренерский штаб московского «Спартака» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем заработает за сезон около 700 тысяч долларов, сообщает Metaratings.ru. Cумма, предусмотренная главному тренеру, не уточняется.

Стала известна зарплата новых тренеров «Спартака»
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look PressStupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Помимо Абаскаля, в штаб красно-белых пришли испанские специалисты Карлос Мария Валье Морено и Фернандо Перес Лопес, а также босниец Владимир Слишкович. Работу с командой продолжат тренер по физподготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.

"Спартак" объявил об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера

О назначении Абаскаля было объявлено 10 июня. 33-летний специалист до подписания контракта с российской командой возглавлял швейцарский «Базель».

9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Специалист работал с командой с декабря прошлого года и привел ее к победе в Кубке России.

Футбол,Паоло Ваноли,Фернандо Перес,Александр Зайченко,Василий Кузнецов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители