Женская команда «Локомотива» выиграла Суперкубок РФ второй раз подряд

Женская команд «Локомотива» победила ЦСКА в матче за Суперкубок России — 2022 и стала обладателем трофея второй раз подряд. Напомним, турнир разыгрывался второй раз.

Фото: СУПЕРЛИГА СУПЕРЛИГА

Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожниц. Голы за «Локомотив» забили нападающая Татьяна Морина и полузащитница Марина Фёдорова.

В прошлом розыгрыше турнира футболистки «Локомотива» также встречались с ЦСКА. Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожниц. Единственный гол в матче на Суперкубок России — 2021 забила Марина Фёдорова.