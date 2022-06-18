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4 часа назад

Женская команда «Локомотива» выиграла Суперкубок России второй раз подряд

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Женская команд «Локомотива» победила ЦСКА в матче за Суперкубок России — 2022 и стала обладателем трофея второй раз подряд. Напомним, турнир разыгрывался второй раз.

Женская команда «Локомотива» выиграла Суперкубок РФ второй раз подряд
Фото: СУПЕРЛИГАСУПЕРЛИГА

Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожниц. Голы за «Локомотив» забили нападающая Татьяна Морина и полузащитница Марина Фёдорова.

В прошлом розыгрыше турнира футболистки «Локомотива» также встречались с ЦСКА. Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожниц. Единственный гол в матче на Суперкубок России — 2021 забила Марина Фёдорова.

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд.

Футбол,Марина Федорова,
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