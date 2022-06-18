В «Сочи» рассказали, когда объявят имя нового главного тренера

«Правда ли, что Гаранин уже проводит предсезонные сборы с «Сочи»? По поводу объявления тренера будет, я думаю, включительно до понедельника. Поэтому будет понятно. Сейчас я ничего не комментирую, что кто проводит, я не знаю», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.