Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор»

Иранский «Трактор» на своём официальном сайте объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

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Примечательно, что специалист будет совмещать несколько должностей — помимо обязанностей главного тренера, он также будет выполнять функции технического директора.

Напомним, 6 июня тренер покинул «Кайрат». 69-летний Бердыев возглавлял алма-атинскую команду с лета 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Вместе с Бердыевым «Кайрат» стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана и обладателем Кубка Казахстана.