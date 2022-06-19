Зидан может возглавить сборную Франции

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не станет наставником «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время. Об этом сообщает RMC Sport.

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По данным источника, Зидан рассчитывает возглавить сборную Франции после чемпионата мира — 2022 в Катаре, если Дидье Дешам покинет свой пост. При этом Зидан не исключает, что станет тренером «ПСЖ» в будущем.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.