В «Спартаке» отреагировали на польский беспредел с Рыбусом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение Федерации футбола Польши отстранить защитника команды Мацея Рыбуса от участия в матчах за национальную команду.

Фото: ФК "Локомотив" ФК "Локомотив"

«Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», — рассказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в Федерации футбола Польши сообщили, что из-за того, что Рыбус остался в России и подписал контракт со «Спартаком», он больше не будет вызываться в национальную сборную и не сыграет на чемпионате мира — 2022.

32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с железнодорожниками, который действовал с июля 2017 года. За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах.