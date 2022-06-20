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1 час назад

В сборной Польши ответили на вопрос о судьбе Крыховяка и Шиманьски в национальной команде

Матч ТВиещё 3

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский отреагировал на вопрос «Матч ТВ» в связи с отстранением защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от выступления за национальную команду.

В сборной Польши рассказали, что будет с оставшимися в России Шиманьски и Крыховяком
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"

В понедельник Польский футбольный союз сообщил, что 32-летний Рыбус больше не будет вызываться в сборную.

— Означает ли это решение, что Себастиана Шиманьского из «Динамо» и Гжегожа Крыховяка из «Краснодара» ждет та же участь, если они продолжат выступления за российские клубы?

— Сегодняшнее объявление было о Рыбусе. Никаких дальнейших комментариев о Крыховяке и Шиманьском на данный момент нет, — сказал Квятковский «Матч ТВ».

Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента в июне. Предыдущие пять лет он провел в «Локомотиве», а до этого выступал за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»).

Футбол,Динамо,Спартак,
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