В сборной Польши рассказали, что будет с оставшимися в России Шиманьски и Крыховяком

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский отреагировал на вопрос «Матч ТВ» в связи с отстранением защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от выступления за национальную команду.

Фото: ФК "Локомотив" ФК "Локомотив"

В понедельник Польский футбольный союз сообщил, что 32-летний Рыбус больше не будет вызываться в сборную.

— Означает ли это решение, что Себастиана Шиманьского из «Динамо» и Гжегожа Крыховяка из «Краснодара» ждет та же участь, если они продолжат выступления за российские клубы?

— Сегодняшнее объявление было о Рыбусе. Никаких дальнейших комментариев о Крыховяке и Шиманьском на данный момент нет, — сказал Квятковский «Матч ТВ».