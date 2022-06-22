«Спартак» выступил с заявлением по поводу бойкота Суперкубка

Московский «Спартак» на своем официальном сайте озвучил решение по поводу бойкота матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
«Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором. В знак протеста пойти по пути бойкота. Либо все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения. «Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», — сказано в заявлении.
В этом сезоне красно-белые стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником «Спартака» будет петербургский «Зенит», который, в свою очередь, выиграл чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Красно-белые ранее обращались в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой провести матч за трофей в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.
Ранее Сергей Семак выразил уверенность, что «Спартак» заявляет о бойкоте Суперкубка только из-за отношения к «Зениту».