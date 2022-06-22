«Спартак» выступил с заявлением по поводу бойкота Суперкубка

«Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором. В знак протеста пойти по пути бойкота. Либо все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения. «Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», — сказано в заявлении.