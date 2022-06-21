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53 минуты назад

ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России до 2023 года

Советский спортиещё 6

ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России.

ФИФА разрешила иностранным футболистам не играть в России
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года. Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленных в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавших от ситуации на Украине.

В соответствии с положениями RSTP, утвержденными Бюро Совета, если клубы, входящие в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 г., и если иной договор не будет согласован в письменной форме, эти игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года.

Эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России», – сказано в заявлении ФИФА на официальном сайте.

Футбол,РФС,
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