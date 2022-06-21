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1 час назад

РФС выразил несогласие с решением ФИФА по легионерам РПЛ

Газета.Ruиещё 16

Российский футбольный союз выступил с заявлением касательно решения Международной федерации футбола (ФИФА), которая разрешила приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года всем легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ). "Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года", — сказано в заявлении. Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время футболисты могут играть за любые зарубежные клубы. Этим правом воспользовались сразу несколько десятков легионеров, а кто-то и вовсе разорвал контракт. Однако уже в это трансферное окно российские команды пополнили свои ряды иностранными футболистами. Ранее в "Оренбурге" уже заявили, что решение ФИФА по легионерам скажется на будущем клуба.

РФС выразил несогласие с решением ФИФА по легионерам РПЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,РФС,
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