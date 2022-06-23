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24 минуты назад

Источник: «Ференцварош» Черчесова предложил Дзюбе контракт на 3 года

Чемпионат.comиещё 3

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

Команда Черчесова предложила Дзюбе контракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как информирует журналист Алан Мур в своём «твиттере», венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трёхлетний контракт с зарплатой $ 1 млн.

Также сообщается, что переговоры с Артёмом провёл действующий чемпион Греции – «Олимпиакос».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Артём Дзюба близок к переезду в Турцию. Интерес к нему приписывали «Галатасараю» и «Фенербахче».

Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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