Команда Черчесова предложила Дзюбе контракт

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

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Как информирует журналист Алан Мур в своём «твиттере», венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трёхлетний контракт с зарплатой $ 1 млн.

Также сообщается, что переговоры с Артёмом провёл действующий чемпион Греции – «Олимпиакос».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Артём Дзюба близок к переезду в Турцию. Интерес к нему приписывали «Галатасараю» и «Фенербахче».