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1 час назад

«Зенит» примет «Спартак» в 26-м туре, а с «Динамо» сыграет в 10-м и 24-м турах. «Спартак» и ЦСКА встретятся в 13-м и 28-м турах

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«Зенит» и «Спартак» в следующем сезоне РПЛ впервые встретятся в 8-м туре (2-4 сентября).

ЦСКА и "Спартак" сыграют на чемпионате России в сезоне 2022/2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ответная игра в Санкт-Петербурге состоится в 26-м туре (5-7 мая).

«Спартак» и ЦСКА сыграют на «ВЭБ Арене» в 13-м туре (14-16 октября), а ответный матч на «Открытие Банк Арене» состоится в рамках 28-го тура (19-21 мая).

«Зенит» примет ЦСКА в 5-м туре (12-14 августа), а матч этих команд в Москве запланирован на 20-й тур (17-19 марта).

С «Динамо» команда Сергея Семака в Москве сыграет в 10-м туре (16-18 сентября), матч в Санкт-Петербурге состоится в рамках 24-го тура (21-23 апреля).

В 6-м туре (19-21 августа) «Динамо» примет «Спартак», а ответный матч состоится в 22-м туре (7-9 апреля).

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