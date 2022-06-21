ЦСКА и "Спартак" сыграют на чемпионате России в сезоне 2022/2023

Ответная игра в Санкт-Петербурге состоится в 26-м туре (5-7 мая).
«Спартак» и ЦСКА сыграют на «ВЭБ Арене» в 13-м туре (14-16 октября), а ответный матч на «Открытие Банк Арене» состоится в рамках 28-го тура (19-21 мая).
«Зенит» примет ЦСКА в 5-м туре (12-14 августа), а матч этих команд в Москве запланирован на 20-й тур (17-19 марта).
С «Динамо» команда Сергея Семака в Москве сыграет в 10-м туре (16-18 сентября), матч в Санкт-Петербурге состоится в рамках 24-го тура (21-23 апреля).
В 6-м туре (19-21 августа) «Динамо» примет «Спартак», а ответный матч состоится в 22-м туре (7-9 апреля).