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51 минуту назад

«Сейчас ФИФА собственными руками гробит свою систему». Юрист — о решении по легионерам РПЛ

Чемпионат.com

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение ФИФА разрешить иностранным игрокам и тренерам право приостановить действие своих трудовых договоров с клубами из России до 30 июня 2023 года.

Спортивный юрист прокомментировал решение ФИФА по легионерам РПЛ
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Это звучит некорректно по отношению к живым людям, но они – активы клубов. У клубов экономические права на этих людей как на игроков. Это товар, который в системе ФИФА имеет свою стоимость. Например, у «Рубина» есть Хван Ин Бём. Он стоит по разным оценкам от трёх до шести миллионов евро. У корейца остался один год контракта с Казанью. Решение ФИФА означает, что игрок встаёт, говорит «до свидания» и бесплатно уходит. У «Рубина» могло быть два трансферных окна, чтобы продать Хван Ин Бёма – это летнее и следующее зимнее. Вы так беспокоитесь о безопасности, а вы можете ещё немножко побеспокоиться о правах клубов? Позволить Хвану уехать, но чтобы тогда его контракт автоматически продлялся на год. Это было бы честно, мне кажется. Контрактная система ФИФА является основополагающим элементом, на котором стоит футбол. Система говорит, что контракты не расторгаются без уважительных причин. Сейчас ФИФА собственными руками гробит свою систему. Нет причин для расторжения контрактов, но они расторгаются», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Футбол,Михаил Прокопец,Григорий Телингатер,
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