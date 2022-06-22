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18 минут назад

Фанаты «Динамо» заявили о прекращении посещения матчей РПЛ из-за FAN ID

Чемпионат.comиещё 6

Объединения активных болельщиков «Динамо» выступили с заявлением по поводу введения паспорта болельщика (FAN ID) в РПЛ.

Фанаты «Динамо» решили бойкотировать матчи РПЛ из-за FAN ID
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применён закон о FAN ID. С июля 2022 года новая система заработает на пяти стадионах, для прохода на них нужно будет получить так называемый «паспорт болельщика». Мы понимаем, что до января 2023 года могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные — только по паспорту!

Данное тяжёлое для всех нас решение было принято в том числе в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона.

Отдельно хотим отметить, что мы не прекращаем свою деятельность и будем посещать мероприятия с участием команд с литерой Д на груди в разных видах спорта. Каждый болельщик «Динамо» волен самостоятельно принимать решение о продолжении посещения стадиона или отказе от этого. Главное — оставаться честным перед самим собой и своей совестью! Сила в единстве!» — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фанатов.

Футбол,Динамо,
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