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31 минуту назад

Суперкубок России по футболу 9 июля начнется в 19:00 мск

ТАСС

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", который пройдет 9 июля, начнется в 19:00 мск. Об этом в среду сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РФС сообщил дату и время матча за Суперкубок России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча состоится на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

В матче за Суперкубок России встречаются победитель чемпионата страны и обладатель Кубка России прошлого сезона. "Зенит" в четвертый раз подряд стал победителем чемпионата страны, "Спартак" в финальном матче Бетсити - Кубка России обыграл столичное "Динамо" (2:1).

Матч за Суперкубок России проводится с 2003 года. Санкт-Петербург примет его во второй раз. "Зенит" является шестикратным обладателем трофея, в том числе победителем предыдущих двух розыгрышей. "Спартак" один раз выигрывал трофей (2017).

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