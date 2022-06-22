РФС сообщил дату и время матча за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", который пройдет 9 июля, начнется в 19:00 мск. Об этом в среду сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча состоится на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

В матче за Суперкубок России встречаются победитель чемпионата страны и обладатель Кубка России прошлого сезона. "Зенит" в четвертый раз подряд стал победителем чемпионата страны, "Спартак" в финальном матче Бетсити - Кубка России обыграл столичное "Динамо" (2:1).