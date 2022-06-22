Восемь лечивших Марадону врачей предстанут перед судом

Восемь медицинских работников предстанут перед аргентинским судом по обвинению в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах чемпиона мира по футболу Диего Марадоны. Об этом в среду сообщает агентство AFP.

По информации агентства, аргентинский суд в городе Сан-Исидро подтвердил начало судебного процесса в отношении медицинских работников. В конце 2021 года генпрокуратура передала в суд дело о смерти чемпион мира по футболу Диего Марадоны.

Обвиняемым, в число которых входят нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Астана Косачев и психолог Карлос Диас, грозит от 8 до 25 лет лишения свободы. Расследование прокуроров было сосредоточено на том, что произошло при лечении на дому, где экс-футболист умер 25 ноября 2020 года. Там он находился с 11 ноября 2020 года после операции на головном мозге из-за субдуральной гематомы.

Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.