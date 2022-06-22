Евролига выплатила ЦСКА деньги за прошедший сезон

На текущий момент мы продолжаем свою работу как акционеры Евролиги и хотим продолжить эту работу впредь. Какое мнение на этот счёт будет у Евролиги, мы узнаем 7 июля в Барселоне, может быть, раньше, может быть, позже», — приводит слова Ватутина «РИА Новости Спорт».