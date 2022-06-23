Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА , не сыграв ни одного матча

Примечательно, что команда Валерия Карпина поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча из-за отстранения от международных турниров. Дело в том, что сборная Египта, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов, опустившись на восемь строчек вниз. Это и позволило России подняться на 35-е место.