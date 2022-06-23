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41 минуту назад

Черчесов оценил вероятность перехода Дзюбы в возглавляемый им клуб

Lenta.ru

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил вероятность перехода нападающего Артема Дзюбы в возглавляемый им клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Черчесов оценил вероятность перехода Дзюбы в возглавляемый им клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Черчесов заявил, что кандидатура Дзюбы не рассматривалась, так как на данный момент группа атаки «Ференцвароша» укомплектована и клуб не ищет нападающих. «Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке», — подчеркнул тренер.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Отмечалось, что руководство «Фенербахче» было готово платить форварду 1,2 миллиона евро в год, однако он продолжил переговоры с «Галатасараем».

Последним клубом Дзюбы был петербургский «Зенит», за который он выступал с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Футбол,Станислав Черчесов,Зенит,
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