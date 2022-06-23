Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Гинер остался недоволен предложением журналиста вернуться к системе "весна-осень"

Советский спортиещё 2

Президент ЦСКА был инициатором перехода российского футбола на "осень-весна".

Президент ЦСКА Гинер: "Вы меня за дурака держите или за дебила?"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент ЦСКА Евгений Гинер остался недоволен предложением вернуть российский футбол на систему "весна-осень".

«Возможен ли переход на «весна-осень»? Это суперумный шаг. Обязательно надо. Мы должны идти в противовес всем. Вы давно в журналистике? Не помните, кто был инициатором перехода на «осень-весна»? А сейчас я должен вам ответить другое? Вы меня за дурака держите или за дебила? Меня учили старшие: «Сынок, с возрастом походку не меняй!» - приводит "Чемпионат" обращение Гинера к одному из журналистов.

Напомним, что именно по инициативе президента ЦСКА Россия перешла на системе "осень-весна", по которой играют ведущие европейские чемпионаты.

Переходный период прошел в сезоне-2011/12. Тогда чемпионат России после тридцати туров поделили на две восьмерки, первая боролась за места в еврокубках и медали, а вторая - за выживание.

Футбол,Евгений Гинер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители