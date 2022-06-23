Президент ЦСКА Гинер: "Вы меня за дурака держите или за дебила?"

«Возможен ли переход на «весна-осень»? Это суперумный шаг. Обязательно надо. Мы должны идти в противовес всем. Вы давно в журналистике? Не помните, кто был инициатором перехода на «осень-весна»? А сейчас я должен вам ответить другое? Вы меня за дурака держите или за дебила? Меня учили старшие: «Сынок, с возрастом походку не меняй!» - приводит "Чемпионат" обращение Гинера к одному из журналистов.