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1 час назад

Сборная России планирует осенью сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией

Чемпионат.comиещё 7

РФС ведёт переговоры о товарищеском матче осенью со сборной Саудовской Аравии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сборная России по футболу нашла себе иностранного соперника
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Накануне президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о желании провести в России товарищеский матч осенью. На данный момент национальная команда отстранена от всех международных соревнований, что не позволяет проводить официальные матчи. Поэтому сборной остаётся договариваться о проведении товарищеских встреч.

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча

Ранее возникали предпосылки к обсуждению и дальнейшему решению на голосовании вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА. Но пока организация не переходила к рассмотрению этого момента. Также от всех международных соревнований отстранены российские клубы.

Футбол,Александр Дюков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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