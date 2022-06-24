Сборная России по футболу нашла себе иностранного соперника

РФС ведёт переговоры о товарищеском матче осенью со сборной Саудовской Аравии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Накануне президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о желании провести в России товарищеский матч осенью. На данный момент национальная команда отстранена от всех международных соревнований, что не позволяет проводить официальные матчи. Поэтому сборной остаётся договариваться о проведении товарищеских встреч.

Ранее возникали предпосылки к обсуждению и дальнейшему решению на голосовании вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА. Но пока организация не переходила к рассмотрению этого момента. Также от всех международных соревнований отстранены российские клубы.