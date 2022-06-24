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1 час назад

Семак обсуждает с «Зенитом» условия нового контракта

Матч ТВиещё 3

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что обсуждает с руководством клуба условия нового трудового соглашения.

Семак обсуждает с «Зенитом» условия нового контракта
Фото: ТАССТАСС

В мае Семак сообщил, что пункт о продлении его действующего контракта, подписанного летом 2020 года по схеме «2+1», был активирован.

— Что с вашим новым контрактом?

— Пока действует опция пролонгации. По поводу нового контракта мы в контакте с клубом, генеральным директором Александром Медведевым. Есть варианты, предложенные клубом, они в процессе обсуждения, — сказал Семак.

Футбол,Сергей Семак,Александр Медведев,Зенит,
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