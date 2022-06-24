Семак обсуждает с «Зенитом» условия нового контракта

В мае Семак сообщил, что пункт о продлении его действующего контракта, подписанного летом 2020 года по схеме «2+1», был активирован.

— Пока действует опция пролонгации. По поводу нового контракта мы в контакте с клубом, генеральным директором Александром Медведевым. Есть варианты, предложенные клубом, они в процессе обсуждения, — сказал Семак.