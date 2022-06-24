Мбаппе рассказал о своих целях на следующий сезон

«Лига чемпионов является главной целью. Это и так очевидно. Мы знаем, что нам придётся проделать большой путь. Также я хотел бы стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», это может произойти. Будет невероятно, если мне удастся это сделать», – сказал француз в интервью BFM TV.