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1 час назад

Мбаппе рассказал о своих целях на следующий сезон

Евро-футбол.Ру

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих целях на следующий сезон. Форвард заявил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

Мбаппе рассказал о своих целях на следующий сезон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лига чемпионов является главной целью. Это и так очевидно. Мы знаем, что нам придётся проделать большой путь. Также я хотел бы стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», это может произойти. Будет невероятно, если мне удастся это сделать», – сказал француз в интервью BFM TV.

Напомним, что Мбаппе недавно продлил свой контракт с «ПСЖ» на три года, отказавшись от предложения перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Футбол,Реал,
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