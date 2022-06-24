Подписание Месси принесло «ПСЖ» 700 млн евро

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в прошедшем сезоне позволил французскому клубу заработать 700 миллионов евро, сообщает испанская Marca.

По сведениям источника, в эту сумму вошли доходы с прав на имидж, маркетинга и проведения матчей.

Источник провёл расследование, согласно которому переход 35-летнего аргентинца позволил «ПСЖ» заключить 10 новых спонсорских контрактов и увеличить количество подписчиков в социальных сетях на 15 миллионов. Команда впервые в своей истории продала миллион футболок одного футболиста.