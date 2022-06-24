УЕФА задерживает выплаты "Зениту" и "Локомотиву"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не выплатил петербургскому "Зениту" и московскому "Локомотиву" часть средств за выступление в еврокубковом сезоне-2021/22. Об этом сообщает "СЭ".

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости» Александр Гальперин/РИА «Новости»

В организации задержку объяснили тем, что некоторые компании-спонсоры клубов находятся под европейскими санкциями, из-за чего возникла проблема с банками, готовыми осуществить транзакции.

Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) предоставил УЕФА несколько вариантов безопасного платежа, однако ответа пока не последовало. Напомним, что "Локомотив" занял последнее место в группе Лиги Европы с "Марселем", "Лацио" и "Галатасараем", а "Зенит", заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, вылетел из Лиги Европы после стыкового раунда от испанского "Бетиса".