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1 час назад

УЕФА задерживает выплаты "Зениту" и "Локомотиву"

Газета.Ruиещё 2

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не выплатил петербургскому "Зениту" и московскому "Локомотиву" часть средств за выступление в еврокубковом сезоне-2021/22. Об этом сообщает "СЭ".

УЕФА задерживает выплаты "Зениту" и "Локомотиву"
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

В организации задержку объяснили тем, что некоторые компании-спонсоры клубов находятся под европейскими санкциями, из-за чего возникла проблема с банками, готовыми осуществить транзакции.

Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) предоставил УЕФА несколько вариантов безопасного платежа, однако ответа пока не последовало. Напомним, что "Локомотив" занял последнее место в группе Лиги Европы с "Марселем", "Лацио" и "Галатасараем", а "Зенит", заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, вылетел из Лиги Европы после стыкового раунда от испанского "Бетиса".

Ранее бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о неприезде чешского форварда "железнодорожников" Яна Кухты в расположение команды перед стартом сезона.

Футбол,Ян Кухта,Юрий Семин,РФС,УЕФА,Зенит,
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