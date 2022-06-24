Кокорин останется в «Фиорентине»

Нападающий Александр Кокорин не сменил клуб текущим летом и будет готовиться к старту нового сезона вместе с итальянской «Фиорентиной». Форвард намерен остаться в расположении «фиалок» и завоевать место в основном составе. Об этом рассказал агент игрока в интервью «Спорт Экспрессу».
«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с «Фиорентиной» в июле» - заявил представитель российского форварда.
Ранее сообщалось, что минувшей зимой Кокорин мог перебраться в подмосковные «Химки».