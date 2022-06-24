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1 час назад

Кокорин останется в «Фиорентине»

Свободная пресса

Нападающий Александр Кокорин не сменил клуб текущим летом и будет готовиться к старту нового сезона вместе с итальянской «Фиорентиной». Форвард намерен остаться в расположении «фиалок» и завоевать место в основном составе. Об этом рассказал агент игрока в интервью «Спорт Экспрессу».

Кокорин останется в «Фиорентине»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с «Фиорентиной» в июле» - заявил представитель российского форварда.

Ранее сообщалось, что минувшей зимой Кокорин мог перебраться в подмосковные «Химки».

Футбол,Александр Кокорин,
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