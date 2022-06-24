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22 минуты назад

Бразильский форвард покинет «Зенит»

Lenta.ru

Бразильский форвард Юри Алберто покинет «Зенит». Об этом сообщает ESPN.

Бразильский форвард покинет «Зенит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 21-летнем нападающем заинтересован бразильский «Коринтианс». Клуб намерен взять футболиста в аренду у «Зенита» на год. По информации источника, Алберто, находящийся в отпуске в Бразилии, на следующей неделе пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Алберто перешел в «Зенит» в январе 2022 года. Форвард провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами.

22 июня сообщалось, что колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос захотел приостановить контракт с клубом. Футболист рассматривает вариант приостановки соглашения на один год.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила решение о приостановке контрактов легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ). В организации объяснили, что это было сделано с целью помочь игрокам, клубам и тренерам. Право приостановки контрактов будет действовать до 30 июня 2023 года.

Футбол,Вильмар Барриос,Зенит,
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