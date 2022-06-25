Тренерский дебют Тевеса обернулся поражением

Карлос Тевес дебютировал в роли главного тренера, в рамках чемпионата Аргентины его «Росарио Сентраль» уступил «Химнасии» (0:1).

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Единственный мяч команда Тевеса пропустила на 79-й минуте, автором точного удара стал Рамон Соса.

О назначении бывшего нападающего сборной Аргентины на пост тренера «Сентраль» стало известно несколько дней назад. Незадолго до этого 38-летний Тевес объявил о завершении игровой карьеры.