Тренерский дебют Тевеса обернулся поражением

Карлос Тевес дебютировал в роли главного тренера, в рамках чемпионата Аргентины его «Росарио Сентраль» уступил «Химнасии» (0:1).
Единственный мяч команда Тевеса пропустила на 79-й минуте, автором точного удара стал Рамон Соса.
О назначении бывшего нападающего сборной Аргентины на пост тренера «Сентраль» стало известно несколько дней назад. Незадолго до этого 38-летний Тевес объявил о завершении игровой карьеры.
«Росарио Сентраль» занимает 24-е место в турнирной таблице, набрав в пяти матчах 4 очка и забив при этом один мяч.