Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры

«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там ещё закончил. Я не знаю», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.