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1 час назад

«Это что за новости?» Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры

Чемпионат.com

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк опроверг информацию, что завершил профессиональную карьеру.

Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там ещё закончил. Я не знаю», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что Погребняк сообщал о завершении футбольной карьеры в Российской Премьер-Лиге и в Первой лиге. При этом футболист не исключил, что может попробовать свои силы в других турнирах.

Напомним, по ходу профессиональной карьеры Павел Погребняк выступал за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», «Химки», ярославский «Шинник», «Томь», санкт-петербургский «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Динамо», «Тосно» и «Урал».

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