Мечта сбылась! Мечтал забить гол. Был еще один момент — надо было бить, но пытался найти Смолова. Получилось, как корова на льду. Надо отдать должное ребятам, что нашли меня в той позиции под левую ногу. Как говорится, попал. Забил с левого офиса, нормально. Федя Смолов так и сказал: «Заходим в штрафную, открываешься, я тебе отдаю под левую». Связка сработала, — рассказал Овечкин.