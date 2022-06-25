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27 минут назад

«Получилось, как корова на льду»: Овечкин о дебюте за футбольное «Динамо»

News.ru

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от дебютной игры за футбольное «Динамо». Спортсмен заявил в беседе со Sport24, что давно мечтал забить гол, и реализовать фантазию ему помогла удачная тактика бело-синих. Форвард отметил, что в товарищеском матче против «Амкала» не обошлось без осечек.

«Получилось, как корова на льду»
Фото: Станислав Красильников/ТАСССтанислав Красильников/ТАСС

Мечта сбылась! Мечтал забить гол. Был еще один момент — надо было бить, но пытался найти Смолова. Получилось, как корова на льду. Надо отдать должное ребятам, что нашли меня в той позиции под левую ногу. Как говорится, попал. Забил с левого офиса, нормально. Федя Смолов так и сказал: «Заходим в штрафную, открываешься, я тебе отдаю под левую». Связка сработала, — рассказал Овечкин.

Хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой. Он сыграл за «Динамо» под третьим номером, под которым за московский клуб выступал его отец Михаил Овечкин. Форвард хоккейного «Вашингтона» получил передачу от Федора Смолова и направил мяч в дальний угол ворот «Амкала». После триумфа спортсмен покинул поле из-за замены. Вместо него вышел Даниил Фомин.

Овечкин забил гол на 11-й минуте встречи. Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена». Благодаря этому голу бело-голубые вырвались вперед со счетом 1:0. Трехкратного чемпиона мира по хоккею, отличившегося в дебютном футбольном матче, сразу же пригласили в сборную России.

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