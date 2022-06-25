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58 минут назад

Польский игрок «Краснодара» Крыховяк вернулся в Россию

Газета.Ru

Давид Манасия, агент польского полузащитника Гжегожа Крыховяка, подтвердил, что игрок вернулся в Россию.

Польский футболист вернулся в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крыховяк вернулся в «Краснодар»? Да, это правда», — цитирует агента Metaratings.

15 марта игрок покинул «Краснодар» и перешел в греческий АЕК, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА).

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года. До этого решение распространялось до 30 июня 2022 года.

Крыховяк перешел в «Краснодар» летом прошлого года. До этого он на протяжении двух лет выступал за московский «Локомотив». Он является игроком сборной Польши, с которой 24 марта должна была сыграть национальная команда России.

Напомним, что из-за ситуации на Украине российский клуб покинули главный тренер Даниэль Фарке, а также все легионеры.

В сборной Польши осуждают нахождение своих игроков в российских клубах. Так приглашение в национальную команду больше не получит защитник «Спартака» Мацей Рыбус.

Ранее тренер сборной Польши Чеслав Михневич намекнул, что хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк покинет российский клуб.

Футбол,Даниэль Фарке,Гжегож Крыховяк,Спартак,
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