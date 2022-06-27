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1 час назад

Футболист Кудряшов завершил карьеру в сборной России

ТАССиещё 10

Защитник турецкого футбольного клуба "Антальяспор" Федор Кудряшов завершил карьеру в сборной России. Комментарий игрока в понедельник приводит газета "Спорт-Экспресс".

Кудряшов завершил карьеру в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения, - сказал Кудряшов. - Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял - не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар. Жаль, что не получилось закончить карьеру в сборной по-другому, но ничего страшного - есть моменты важнее футбола".

"Допускаю ли я, что сыграю в составе сборной? Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36 лет. Понятно, что есть пример [Сергея] Игнашевича, который играл до 40 лет, но объективно - я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее", - добавил он.

Последним матчем Кудряшова за сборную России была гостевая встреча в рамках 10-го, заключительного тура отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2022 года против сборной Хорватии 14 ноября 2021 года (0:1). Кудряшов забил мяч в свои ворота. Поражение в матче не позволило сборной России напрямую выйти в финальную часть мирового первенства в Катаре, россияне заняли второе место в группе Н, набрав 22 очка в 10 матчах. В марте сборная России должна была принять участие в стыковых матчах, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) не была допущена до участия в играх.

Кудряшову 35 лет, он выступает за "Антальяспор" с января 2020 года. Также играл за турецкий "Башакшехир", российские "Сочи", "Ростов", "Рубин", "Терек" (ныне - "Ахмат"), "Спартак", "Краснодар" и "Томь". Всего в клубной карьере провел 372 матча, в которых забил четыре гола и отдал 14 передач. В сборной России провел 48 матчей и забил один гол.

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