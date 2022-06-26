Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
40 минут назад

Форвард «Зенита» Юри Алберто стал игроком «Коринтианс»

Елена Прошина

Форвард «Зенита» Юри Алберто подписал контракт с бразильским клубом «Коринтианс». Об этом сообщил спортивный журналист Марко Белло, передает RT.

Форвард «Зенита» Юри Алберто стал игроком «Коринтианс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алберто — игрок «Коринтианс», — написал Белло в соцсетях.

При этом он не уточнил, отдал ли Зенит бразильца в аренду или распрощался с ним окончательно.

Накануне стало известно, что Юри Алберто удалил из своего профиля в соцсетях упоминания о «Зените» и свое фото в форме сине-бело-голубых.

Алберто выступает за «Зенит» с января 2022 года, контракт действует до 30 июня 2027. Форвард провел 15 матчей и забил 8 голов. Он стал чемпионом России в составе петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что Алберто может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с российским клубом. Руководство петербуржцев подтвердило, что бразилец может уйти в аренду.

Футбол,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители