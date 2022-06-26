Форвард «Зенита» Юри Алберто стал игроком «Коринтианс»

Форвард «Зенита» Юри Алберто подписал контракт с бразильским клубом «Коринтианс». Об этом сообщил спортивный журналист Марко Белло, передает RT.

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«Алберто — игрок «Коринтианс», — написал Белло в соцсетях.

При этом он не уточнил, отдал ли Зенит бразильца в аренду или распрощался с ним окончательно.

Накануне стало известно, что Юри Алберто удалил из своего профиля в соцсетях упоминания о «Зените» и свое фото в форме сине-бело-голубых.

Алберто выступает за «Зенит» с января 2022 года, контракт действует до 30 июня 2027. Форвард провел 15 матчей и забил 8 голов. Он стал чемпионом России в составе петербургского клуба.