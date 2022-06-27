Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ

— Да, — ответил Хачатурянц на вопрос, покидает ли он пост главы РПЛ.

Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ 5 октября 2021 года. 22 ноября 2021-го он был утвержден в этой должности единогласно участниками общего собрания РПЛ сроком на 5 лет.