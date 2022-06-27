Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ

Ашот Хачатурянц сообщил корреспонденту «Матч ТВ», что покидает пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
— Да, — ответил Хачатурянц на вопрос, покидает ли он пост главы РПЛ.
Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ 5 октября 2021 года. 22 ноября 2021-го он был утвержден в этой должности единогласно участниками общего собрания РПЛ сроком на 5 лет.
54-летний функционер был седьмым президентом лиги после Виталия Мутко (с 2001 по 2003 год), Валерия Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).
Ранее Хачатурянц занимал пост руководителя судейского комитета РФС (с ноября 2019 года по июнь 2022-го). Он остается руководителем экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Функционер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.