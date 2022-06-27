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2 часа назад

Ашот Хачатурянц объявил «Матч ТВ» об уходе с поста президента Российской премьер-лиги

Матч ТВиещё 12

Ашот Хачатурянц сообщил корреспонденту «Матч ТВ», что покидает пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Да, — ответил Хачатурянц на вопрос, покидает ли он пост главы РПЛ.

Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ 5 октября 2021 года. 22 ноября 2021-го он был утвержден в этой должности единогласно участниками общего собрания РПЛ сроком на 5 лет.

54-летний функционер был седьмым президентом лиги после Виталия Мутко (с 2001 по 2003 год), Валерия Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).

Ранее Хачатурянц занимал пост руководителя судейского комитета РФС (с ноября 2019 года по июнь 2022-го). Он остается руководителем экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Функционер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Футбол,РПЛ,Юрий Заварзин,Ашот Хачатурянц,Михаил Воронцов,Валерий Филатов,Сергей Прядкин,Виталий Мутко,Евгений Гинер,РФС,
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