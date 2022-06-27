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1 час назад

Форвард сборной Бразилии Неймар может покинуть французский "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 3

Бразильский нападающий Неймар может уйти из французского клуба «Пари Сен-Жермен», передает ФАН.

Неймар может покинуть французский «ПСЖ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Форвард «ПСЖ» Неймар может уйти из парижского клуба из-за конфликта с его президентом Нассером Аль-Хелаифи. Соответствующую информацию представили журналисты RMC Sport.

Источник утверждает, что Неймар остался недоволен недавним высказыванием президента «ПСЖ». Аль-Хелаифи, в частности, дал понять, что ожидает от всех игроков большей самоотдачи, чем в минувшем сезоне. Неймар полагает, что в «ПСЖ» не ценят его.

Футбол,
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