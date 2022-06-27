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1 час назад

Роналду может стать капитаном «МЮ» вместо Магуайра

Чемпионат.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить защитника Гарри Магуайра в звании капитана команды в новом сезоне, сообщает Mirror.

Роналду может стать капитаном «МЮ» вместо Магуайра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям источника, причиной этого является то, что Магуайр по ходу прошедшего сезона неоднократно подвергался критике.

Сообщается, что в ближайшее время главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг должен обсудить с Роналду его будущее в клубе и может предложить ему капитанскую повязку в знак заинтересованности в звёздном португальце.

В минувшем сезоне Роналду провёл 38 матчей во всех турнирах за «МЮ», забив 24 гола и сделав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» заявило Роналду о том, что не намерено отпускать его из клуба в летнее трансферное окно.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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