«Барса» поставила Дембеле ультиматум

«Барселона» поставила ультиматум вингеру Усману Дембеле.

25-летний француз, срок контракта которого с каталонским клубом истечет через несколько дней, так и не решил, где продолжит карьеру.

«Барселона» хочет, чтобы Дембеле принял окончательное решение до 30 июня, пишет Diario Sport.

На этой неделе вингер вернется из отпуска. Он по-прежнему настаивает на том, что хочет остаться в «Барсе», но предложение по новому контракту он примет только в случае его улучшения. «Барселона» не намерена идти на такой шаг.

Важную роль в переговорах может сыграть Хави. Тренер «Барсы» убежден, что всем сторонам будет лучше, если Дембеле останется в команде. Хави очень верит в Усмана и считает, что он способен делать разницу. К тому же, в случае подписания нового контракта «Барсе» не придется вкладываться в нового вингера. В таком случае, как надеется Хави, эти деньги можно будет вложить в покупку центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Хави может попросить «Барсу» приложить усилия, чтобы удержать Дембеле. У тренера есть надежда, что игрок пойдет навстречу и снизит зарплату, особенно учитывая тот факт, что имеющиеся у него предложения не сильно лучше. Чтобы остаться в «Барсе», Усману придется отказаться лишь от подписного бонуса, который ему предлагают другие клубы.

И в спортивном менеджменте «Барсы», и в совете директоров ожидают, что вопрос о будущем Дембеле будет решен в начале недели.

Если Усман откажется от нового контракта, то сине-гранатовые попытаются подписать вингера «Лидса» Рафинью или Анхеля Ди Марию, который покинул «ПСЖ» на правах свободного агента этим летом.

В руководстве «Барселоны» крайне недовольны поведением Дембеле и Муссы Сиссоко, его агента. Клуб недоволен, что к 30 июня они подходят, не сделав какого-либо заявления о будущем. Если через пару дней с французом не договорятся, то клуб предпочел бы первым отказаться от его услуг и отозвать предложение о контракте.