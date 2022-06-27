Цифровую Карту болельщика можно оформить с 4 июля на Госуслугах

С 4 июля 2022 года в России начнется оформление цифровой Карты болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги. Карту можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на Госуслугах. Соответствующие нормативные акты подписаны в правительстве России и планируются к опубликованию.

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ГДЕ БУДЕТ НУЖНА КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА

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В соответствии с распоряжением правительства России утвержден перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация зрителей, участников и персонала с помощью Карты болельщика является обязательной. Данный перечень включает матчи чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской премьер-Лиги, а также финальный матч Кубка России по футболу. Первоначально Карта будет нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской премьер-лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

— После проведенных в России международных соревнований все больше болельщиков приходят на стадионы, многие посещают соревнования семьями. Важно, чтобы в этой сфере применялись самые прогрессивные технологии. Для этого разработана электронная Карта болельщика — новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Такой формат совершенствует систему обеспечения безопасности на объектах спорта, делает более удобной систему допуска на объекты. Карта болельщика оформляется один раз через Госуслуги и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов, — рассказал замглавы Минцифры России Олег Пак.

— Стадионы, принимавшие матчи Чемпионата мира по футболу 2018, имеют все оборудование, необходимое для обеспечения корректной работы Карты болельщика. Первым большим турниром с использованием программы будет Чемпионат России по футболу — до конца года все стадионы Российской Премьер-Лиги будут обеспечены системой, позволяющей осуществлять доступ по Карте болельщика. Финал Кубка России также будет проведён с использованием Карты. Нам важно обеспечить высокий уровень сервиса и безопасность всех клиентских групп на соревнованиях, — отметил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

При разработке электронной Карты болельщика учтен опыт Паспорта болельщика или Fan ID. Этот формат хорошо зарекомендовал себя на прошедших в России чемпионате мира по футболу 2018 года и чемпионате Европы по футболу 2020 года. Эффективность этой системы была признана мировым экспертным сообществом.

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

для покупки билетов или абонементов. Номер карты потребуется при оформлении покупки;

для посещения соревнований. К электронной карте болельщика будет привязан билет на соревнование, аккредитация или абонемент;

для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ БОЛЕЛЬЩИКА

Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.