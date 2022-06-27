В России умер ещё один футбольный клуб

«Томь» долго шла к печальному исходу. Проблема с деньгами в этом клубе стала хронической.

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Провожаем очередной российский футбольный клуб. Сегодня, 27 июня, в «небесную лигу» отправилась «Томь». Многие болельщики наверняка помнят эту команду по выступлению в РПЛ, но в последние сезоны она барахталась в Первой лиге. Рассказываем, как «Томь» до такого докатилась, и вспоминаем её лучшие времена.

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Какой мы запомним «Томь». Сколько легенд там играло!

В нулевые «Томь» была постоянным участником РПЛ. Главным достижением команды в чемпионате было лишь восьмое место, зато это достижение покорилось дважды.

В 2006-м «Томь» тренировал Валерий Петраков. В тот год команда дважды сыграла вничью с «Зенитом», набрала по одному очку во встречах со «Спартаком» и «Локомотивом». Итог — место в верхней половине таблицы. А феерил в том составе Павел Погребняк, который настрелял 13 голов и стал четвёртым в списке лучших бомбардиров лиги.

В 2010-м история повторилась, но уже с другим тренером. Тогда «Томью» руководил Валерий Непомнящий — настоящая легенда города. Снова ничьи с «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом», снова восьмое место. А забивали у «Томи» Сергей Корниленко (в середине сезона ушёл в «Рубин») и арендованный Артём Дзюба. Первый набил 11 мячей, второй — 10. Ещё один знаковый момент в истории «Томи» — полуфинал Кубка России. В 2008-м команда Непомнящего выбила в четвертьфинале «Зенит» в серии пенальти, а остановил её только мощный ЦСКА. Причём не без труда — 2:1. Кстати, в финале соперником «Томи» стал бы «Амкар». Так близко к трофею этот клуб не был никогда.

Последний сезон «Томи» в РПЛ. Пришлось играть молодёжью

В 2016-м «Томь» вернулась в РПЛ, но вместо триумфа получился провал. В ноябре выяснилось, что у клуба нет финансирования с мая. Посыпались санкции: сначала запрет на регистрацию новичков, а затем — штраф за нарушение трудового законодательства. В декабре руководство предложило всем футболистам основы стать свободными агентами с 1 января. В итоге зимой из команды побежали игроки, в том числе Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков. В феврале «Томь» получила от «Газпром нефти» 200 млн рублей, но речь шла о погашении долгов. Ни о какой задаче удержаться в РПЛ не могло быть и речи.

Вторая половина того сезона — удивительная история. «Томь» доигрывала чемпионат, по сути, молодёжным составом и с марта набрала всего пять очков в 13 матчах. Зато та команда вошла в историю! Именно в матче с «Томью» в начале мая набрал чемпионские три очка «Спартак».

«Томь» спасал Путин. Причём не один раз

Всё началось в 2008-м. Тогда болельщики «Томи» написали обращение к Владимиру Путину, чтобы клубу помогли с деньгами. Вот фрагмент письма:

«Мы предлагаем, чтобы небольшая часть тех денег, которые зарабатываются силами нашей области, а поступают в компании нефтяников, газовиков, атомщиков, представителей нефтехимической отрасли, могла быть направлена на поддержку и развитие, а возможно, и сохранение главного сибирского футбольного клуба».

Продолжение истории случилось летом 2009-го. Тогда футболисты «Томи» несколько месяцев не получали зарплату, а долг клуба, по данным СМИ, составлял около 200 млн рублей. Проблема дошла до премьер-министра Путина, и после его вмешательства семь энергетических компаний выплатили «Томи» 300 млн рублей. Проблема с деньгами на время испарилась.

Долго иллюзия благополучия не продержалась. Уже в 2010-м «Томь» снова задолжала своим игрокам зарплату за несколько месяцев. Путин призвал оказать финансовую помощь команде, которая, несмотря на проблемы, шла на пятом месте в РПЛ. Проблема «Томи» с деньгами превратилась в хроническую и повторялась каждый год.

Путин рассказывал: — В 2011 году опять приходят, опять — дайте денег. Понравилось. Мы опять дали 340 млн. Но вот компании, к которым мы обращались, — это же не я, не из кармана вынимаю, я же прошу компании некоторые поддержать. Они мне сейчас говорят: «Клуб «Томь» существует в двух качествах — и как некоммерческое партнёрство, и как акционерное общество. Если вы будете на нас нажимать и дальше, то хотим вас предупредить — это никогда не закончится».

В 2012-м благодаря Путину «Томь» получила контракты с двумя нефтяными компаниями — «Роснефтью» и «Газпром-нефтью». Проблемы с деньгами в дальнейшем не исчезли, и клуб стал олицетворением худшей стороны российского футбола.

Как умерла «Томь». Да, всё из-за денег

В мае «Томь» угодила в расширенный список тех, кому РФС отказал в выдаче лицензии на сезон-2022/2023. Клуб подал апелляцию, но её отклонили. Пошли разговоры о попытке заявиться в ФНЛ-2. А потом подоспело объяснение от РФС. Заместитель генерального секретаря союза Максим Митрофанов рассказал следующее: — «Томь» по спортивному принципу осталась в ФНЛ, но, к сожалению, не предоставила ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне. Она заявила некий бюджет, который необходим для участия в следующем сезоне, но не смогла предоставить ни одного документа: ни субсидии, ни гарантийного письма, ни коммерческого контракта. Также у «Томи» есть задолженности перед футболистами и сотрудниками, что не позволило РФС сделать вывод о возможности выдачи лицензии. Клубу дано время для принятия решения о подаче документов на лицензию, дающую право участвовать в ФНЛ-2, но при этом вышеуказанные требования будут предъявляться, бюджет подтверждать в любом случае нужно.