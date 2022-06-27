В Минцифры разъяснили правила оформления карты болельщика Fan ID

Заявление на оформление персонифицированной карты болельщика можно будет подать с 4 июля на портале госуслуг. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото: ПФК ЦСКА ПФК ЦСКА

В заявлении говорится, что для оформления карты болельщика нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет, для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете. После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская Республика.

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"После проведенных в России международных соревнований все больше болельщиков приходят на стадионы, многие посещают соревнования семьями, важно, чтобы в этой сфере применялись самые прогрессивные технологии. Для этого разработана электронная карта болельщика - новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований, такой формат совершенствует систему обеспечения безопасности на объектах спорта, делает более удобной систему допуска на объекты. Карта болельщика оформляется один раз через госуслуги и остается в личном кабинете, она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов", - заявил замглавы Минцифры Олег Пак.

Карта болельщика начнет действовать с начала сезона на "Екатеринбург-Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов-Арене", "Солидарность-Арене" в Самаре и стадионе "Фишт" в Сочи. Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.