В Минцифры разъяснили правила оформления карты болельщика Fan ID

Заявление на оформление персонифицированной карты болельщика можно будет подать с 4 июля на портале госуслуг. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В заявлении говорится, что для оформления карты болельщика нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет, для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете. После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская Республика.
"После проведенных в России международных соревнований все больше болельщиков приходят на стадионы, многие посещают соревнования семьями, важно, чтобы в этой сфере применялись самые прогрессивные технологии. Для этого разработана электронная карта болельщика - новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований, такой формат совершенствует систему обеспечения безопасности на объектах спорта, делает более удобной систему допуска на объекты. Карта болельщика оформляется один раз через госуслуги и остается в личном кабинете, она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов", - заявил замглавы Минцифры Олег Пак.
Карта болельщика начнет действовать с начала сезона на "Екатеринбург-Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов-Арене", "Солидарность-Арене" в Самаре и стадионе "Фишт" в Сочи. Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.
Карта болельщика - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, тогда документ назывался Fan ID. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований. Изменения в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", которые касаются работы персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований, вступили в силу 1 июня 2022 года.